Opnieuw geen zomerschool in Beernem

Ook in 2022 zal de gemeente Beernem geen zomerschool organiseren voor de meest kwetsbare leerlingen in haar gemeente. "Een gemiste kans", zegt gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA).

Net als 2020 en 2021 komt er ook in 2022 geen zomerschool in Beernem. Schepen van Onderwijs Ruben Strobbe (CD&V) erkende tijdens de gemeenteraad dan wel het nut van de zomerscholen, maar liet weten dat Beernem geen aanvraag zal indienen.

"Dat is een gemiste kans", zegt raadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA), die het voorstel lanceerde. "Het initiatief voorkomt dat kwetsbare kinderen in september met een achterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen. Ook de Oekraïense kinderen die in Beernem verblijven kunnen baat hebben bij de zomerscholen."

In 2020 werden er in Vlaanderen 138 zomerscholen georganiseerd, in 2021 was dat aantal gestegen tot 190.