Opnieuw geen Blindekensprocessie in Brugge

Niemand had vorig jaar kunnen vermoeden dat in 2021 nogmaals de ‘Brugse Belofte’ in processievorm niet kan doorgaan. Maar de coronacrisis gooit opnieuw roet in het eten.

Onder meer repetities zijn niet mogelijk, daarom heeft het organiserend comité besloten om ook in 2021 de processie niet te laten uitgaan.

Jean Luc Meulemeester van het processiecomité: ‘Uiteraard betreuren we dit. De processie, die tot de oudste van Europa behoort, is uiteindelijk een wandelende evocatie van een middeleeuwse belofte, wel met een diepe godsdienstige, symbolische en historische betekenis. Juist in die tijd werden bijvoorbeeld geen mondmaskers gedragen en namen de inwoners geen afstand van elkaar. Vooral dit laatste kunnen we noch in de voorbereiding, noch bij de aankleding en uitgang garanderen. Uiteraard vinden we dit allemaal jammer, vinden Bruggelingen dit jammer, maar de veiligheid en de gezondheid van iedereen zijn prioritair."

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: "Samen met het comité – en met alle Bruggelingen - hoop ik dat we volgend jaar op 15 augustus 2022 in volle glorie opnieuw kunnen opstappen door de straten. Ook dit zal niet evident zijn, na twee jaar maar juist dan zal iedereen, werkelijk iedereen zich opnieuw volop inzetten voor de uitgang en voor het volbrengen van die eeuwenoude belofte in zijn volle glorie."