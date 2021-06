Opnieuw geen Belcanto Classic

“Iedereen die ooit op de Belcanto Classic aanwezig was, weet en beseft dat dit jaar ook nog te vroeg zal komen,” laat de organisatie weten. De Belcanto Classic is niet alleen een koers, maar ook en vooral een volksfeest, een beleving. De huidige reglementeringen rond het coronavirus zorgen ervoor dat de Belcanto-vrienden zo’n feest niet kunnen organiseren. “Het is met veel spijt in het hart maar we trekken de kaart van "alles of niets" en onder de huidige omstandigheden is "alles" een vaag begrip!”

Het wordt dus nog een jaartje wachten om het mooiste peloton door de straten van Westouter te zien rijden. Dat wordt maandag 29 augustus 2022. Achter de schermen werken De Belcanto-vrienden, samen met TE GEK!? en gemeente Heuvelland aan een Belcantoroute voor wandelaars.