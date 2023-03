Opnieuw forensisch onderzoek bij het gemeentebestuur in Meulebeke

Audit Vlaanderen heeft een forensisch onderzoek geopend naar mogelijke misdrijven bij het gemeentebestuur van Meulebeke. Burgemeester Dirk Verwilst bevestigt aan onze redactie dat er een onderzoek is, maar weet nog niet waar het over gaat.

Dat het een forensisch onderzoek is, betekent dat een mogelijk strafbaar feit wordt onderzocht. Het is niet de eerste keer dat er een onderzoek wordt opgestart. Vorig jaar werd Burgemeester Verwilst verdacht van mogelijke belangenvermengingen bij een aantal vastgoedprojecten in zijn gemeente. Het onderzoek van het parket loopt nog, waardoor de burgemeester mogelijks een gerechtelijke straf kan krijgen.