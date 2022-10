Afgelopen nacht hebben onbekenden in de Ravestraat in Passendale zes vaten gedumpt met daarin restafval van een drugslaboratorium.

Vorig jaar gebeurde ook al hetzelfde in de Berten Pilstraat in Zonnebeke, recenter waren er ook gelijkaardige gevallen elders in de provincie. Een wandelaar merkte de vaten op. De politie en brandweer kwamen snel ter plaatse en er is aan de Civiele Bescherming gevraagd om de vaten op te halen. Zij gaan ook de inhoud onderzoeken. Maar alles wijst er op dat het om restafval gaat uit een drugslab.

