Opnieuw dodelijk ongeval: Spookrijder botst met camper op E40 in Zandvoorde

De spookrijder, een 31-jarige man uit Oostende, kwam hierbij om het leven. De inzittenden van de camper werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Meer informatie over de precieze omstandigheden volgt in principe later vandaag. Het ongeval veroorzaakte meteen een lange file tot in Oudenburg. Alle verkeer op E40 richting Oostende moet de snelweg verlaten via knooppunt Brugge. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat de weg versperd is en de hinder mogelijk van lange duur zal zijn.

#E40 ter hoogte van Zandvoorde richting Oostende, weg volledig versperd. Volg omleidingen. pic.twitter.com/IBXfi8jame — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) July 30, 2022