Opnieuw dierenmishandeling in Tielts slachthuis?

Een honderdtal activisten van Animal Rights, GAIA, Bite Back en Rose's Law: Animal Bill Of Rights Belgium vatte zaterdagochtend om 10 uur post voor de poorten van het slachthuis. "Het is een schande dat dit slachthuis nog steeds open is na alles wat hier gebeurd is", zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. "De horror gaat gewoon door. We eisen de onmiddellijke sluiting op basis van de nieuwe mishandelingen en de inbreuken op de milieuvergunning." De aanwezigen legden witte rozen neer voor alle dieren die er sinds 2017 gestorven zijn.

Nieuwe bewijzen van dierenmishandeling

Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen Debra Meat. Volgens de organisatie zijn er nieuwe bewijzen van recente dierenmishandeling. "Varkens werden geslagen en een kreupel dier dat niet zelfstandig uit de vrachtwagen raakte, werd eerst natgespoten met een waterslang voordat het verkeerd bedwelmd werd met het bedwelmingstoestel", klinkt het. Volgens Animal Rights staat in de inspectierapporten dat slachtsnelheid primeert.

Al eerder veroordeeld

Eind 2019 werd het slachthuis al veroordeeld tot een geldboete voor dierenmishandeling. De inbreuken kwamen toen aan het licht door undercoverbeelden van Animal Rights. Begin dit jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in beroep ook een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van 1,5 miljoen naar 2,4 miljoen geslachte varkens per jaar.