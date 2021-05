Opnieuw brand in voormalige veevoederfabriek Hanekop

Al voor de derde keer dit jaar was er een brand in de gebouwen van Hanekop, aan het kanaal Roeselare-Leie.

Donderdagmorgen werd de brandweer omstreeks 9u30 opgeroepen naar de Trakelweg in Roeselare. Vanuit het gebouw van de voormalige veevoederfabriek Hanekop, waar momenteel grote werken aan de gang zijn, kwam een dikke zwarte rookpluim. Die was tot ver buiten de stad te zien. De brandweer snelde toe en kreeg de brand snel onder controle. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk.