Opnieuw brand in restaurant Oudenburg, zaakvoerder opgepakt

Vrijdagavond heeft in een restaurant in Oudenburg een brand gewoed. Het is de tweede keer in een week tijd dat het er brandt. Deze keer hadden houten planken in de keuken vuur gevat.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, stelde een branddeskundige aan en onderzoekt de piste van brandstichting. De zaakvoerder werd opgepakt en verhoord.

Een kleine week geleden, op tweede kerstdag, woedde al een hevige brand in het restaurant. Daarbij was het dak en de bovenverdieping volledig uitgebrand. Vrijdagavond was er opnieuw een brand in het Oudenburgse restaurant. Deze keer bleef de brand beperkt tot de keuken, waar enkele houten planken vuur vatten. De brand was snel onder controle. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. De piste van brandstichting wordt daarbij onderzocht. De uitbater van het restaurant is opgepakt en verhoord. Het parket kan daarover voorlopig nog geen verdere informatie kwijt.

