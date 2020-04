Opnieuw bezoek in centra voor bijzondere jeugdzorg

Vanaf maandag is er opnieuw bezoek mogelijk in voorzieningen voor mensen met een beperking en centra voor bijzondere jeugdzorg. Die zijn al sinds 14 maart in lockdown, waardoor al meer dan zes weken geen bezoek meer mogelijk was.

Zo is maar één iemand per keer toegelaten, en dat onder strikte veiligheidsvoorwaarden.

Sint-Idesbald in Roeselare

In het orthopedisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare verblijft momenteel een tachtigtal minderjarigen met een handicap of psychosociale problematiek. Sinds half mei geldt een algemeen bezoekverbod, de minderjarigen hebben dus al zes weken geen ouders of andere familie meer gezien. Maar vanaf maandag kan dat weer onder strikte veiligheidsvoorwaarden.

Omdat een goede voorbereiding nodig is, zal bezoek in Sint-Idesbald pas weer mogelijk zijn vanaf woensdag 6 mei. De voorbije zes weken zonder fysiek contact waren zwaar, voor de kinderen, de ouders en ook voor de zorgbegeleiders.

Directeur minderjarigenwerking Sigrid Pollentier: "Er zijn diverse maatregelen: één bezoeker per keer, het gebruik van een mondmasker en de sociale afstand moet bewaard blijven. Mensen moeten zich registreren, noteren. Ze moeten de handen ontsmetten en de lokalen moeten gereinigd worden vooraf. We moeten ouders, kinderen en volwassen goed informeren."

Bij de start van de lockdown koos zo’n veertig procent van de ouders ervoor om hun minderjarig kind in een voorziening te laten. Ook in Sint-Idesbald was er de voorbije geregeld contact met het thuisfront via videobellen of de smartphone.