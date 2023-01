Opnieuw bewoners welkom in WZC Rozenberg

Het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke mag vanaf morgen weer nieuwe bewoners verwelkomen.

Begin september kwam er een opnamestop, toen bekendraakte dat er al maandenlang een gerechtelijk onderzoek liep naar drie moorden door een overdosis insuline en meerdere pogingen. Bij de laatste inspectie vorige maand door het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg het woonzorgcentrum goede punten, de opluchting is groot.

Het woonzorgcentrum kwam in september in het oog van de storm, toen bekendraakte dat er een gerechtelijk onderzoek liep naar drie verdachte overlijdens en meerdere moordpogingen met insuline. De voorbije vier maanden waren zwaar voor bewoners én personeel. Maar van een leegloop was geen sprake.

Het gerechtelijk onderzoek naar de insulinemoorden loopt nog, maar het parket houd de lippen stevig op elkaar. Het is onduidelijk hoever het staat met het onderzoek.