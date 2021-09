Opnieuw beschilderde grafkelder ontdekt uit 14de eeuw

Tijdens opgravingswerken aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof in Brugge is opnieuw een beschilderde grafkelder ontdekt.

Dat melden BAAC Vlaanderen en Raakvlak, die de opgravingen uitvoeren, vrijdag. In mei werden tijdens opgravingen al twee kelders gevonden waarvan één was versierd met veertiende-eeuwse beschilderingen.

De derde kelder is eveneens beschilderd, al zijn de beschilderingen minder goed bewaard dan in de vorige grafkelder. De thema's zijn wel gelijkaardig. Zo is er een engel zwaaiend met een wierookvat geschilderd, omringd door verschillende kruis- en bloemmotieven. Op een andere zijde is een kruisigings- of calvariescene afgebeeld: Jezus aan zijn kruis, geflankeerd door Maria en de apostel Johannes. Op nog een andere zijde staat een zogenaamde "sedis sapientiae" afgebeeld: Maria met kind gezeten op een troon. Op basis van de versieringen kan deze grafkelder eveneens in de veertiende eeuw gedateerd worden, al is de kelder iets ouder dan de eerder gevonden grafkelder.

Het is de bedoeling dat de beschilderingen zo goed mogelijk bewaard worden. "Als we de beschildering op de grafkelders willen bewaren, is het erg belangrijk dat beide grafkelders zo snel mogelijk verder geconserveerd worden. Een conservatrice kwam meteen ter plaatse om de wanden van de nieuw ontdekte grafkelder te behandelen. Daarnaast worden deze week nog foto's genomen om ook van deze grafkelder een 3D-model te kunnen maken", zegt de Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock.

