Bezoekers kunnen tijdens het weekend deelnemen aan een begeleide wandeling in de Zwinvlakte of op de Zwindijk of aansluiten bij een fietstocht in de Zwinomgeving. Een gids boeken voor een wandeling met een eigen klas of groep op een zelf gekozen tijdstip is ook opnieuw mogelijk.

Omwille van de coronamaatregelen zijn per gidsbeurt slechts 9 deelnemers toegelaten. Inschrijven op voorhand is nodig en kan via de website www.zwin.be.