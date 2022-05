Opnieuw bankautomaat in Mesen

In Mesen kan je opnieuw geld uit de muur halen. De "kleinste stad van het land" heeft weer een bankautomaat.

Dat kondigt burgemeester Sandy Evrard trots aan op Facebook.

Enkele jaren geleden sloot een bankkantoor in Mesen en daarmee verdween ook het bankautomaat. Maar de burgemeester ijverde voor een nieuw geldautomaat in zijn stad. En dat is dus gelukt.