Opnieuw Albanese mensensmokkelorganisatie ontmanteld

Drie Albanezen en een Litouwer zitten in de cel voor hun betrokkenheid bij een Albanese mensensmokkelorganisatie. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De feiten kwamen in de streek van Veurne aan het licht.

De lokale politiezone Spoorkin stelde in het voorjaar van 2019 vast dat er geregeld Albanezen werden aangetroffen in de regio Veurne. Met die informatie kon de federale gerechtelijke politie (FGP) een mensensmokkelorganisatie in kaart brengen. De bende zou gegarandeerde transporten uitvoeren, waarbij de Albanese slachtoffers met medeweten van vrachtwagenchauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk werden gebracht. Op ongeveer anderhalf jaar tijd werden eerder al drie van dergelijke organisaties opgerold.

De migranten werden door chauffeurs naar afgesproken plaatsen gebracht, waar ze dan in vrachtwagens verstopt werden. Eind augustus werd door de speurders een Litouws voertuig onderschept. In de wagen zaten een vermoedelijke Litouwse mensensmokkelaar en twee Albanese slachtoffers. Onmiddellijk daarna volgde de arrestatie van drie Albanese verdachten, die de FGP al langer op het oog had.

Het parket vindt het enorm belangrijk dat politiediensten tijd en middelen krijgen om bij de interceptie van transmigranten ook een onderzoek te voeren naar de smokkelbende. "Slachtoffers louter bestuurlijk arresteren en administratief afhandelen, is niet voldoende in de strijd tegen de mensensmokkel. Dit dossier is daar een mooi voorbeeld van: op basis van weinig informatie die vlot werd uitgewisseld tussen de lokale en federale politie, werd een netwerk in kaart gebracht en vervolgens ook ontmanteld", aldus procureur Frank Demeester.

Drie Albanezen en de Litouwse chauffeur werden vorige week donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer besliste dinsdagochtend dat de verdachten minstens een maand langer in de gevangenis moeten blijven.