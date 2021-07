Opnames spin-off Eigen Kweek in de Westhoek

Sinds kort zijn er opnames bezig in de Westhoek voor de spin-off van de Eén reeks 'Eigen kweek'. Enkele dag geleden streek de opnameploeg neer in de Kasteeldreef in Beauvoorde bij Veurne.

Bij een verlaten boerderij werden opnamen ingeblikt voor de reeks die de naam 'Chantal' meekreeg. Het decor was opgesmukt met een indianentent met spelende kinderen. Ook enkele motards op Harleys kwamen figureren.

Maaike Cafmeyer speelt er de agente in de politiereeks 'Chantal'. Chantal Vantomme is verhuisd naar Loveringem in de politiezone Spoorkin. Ze komt er als alleenstaande moeder terecht in een mannenwereld met tal van intriges en onverwachte gebeurtenissen. Ook in Lo-Reninge zijn er tal van opnames voorzien.

In de reeks spelen ondermeer mee: Dries Heyneman, Steven Mahieu, Yves Degryse, Mathias Sercu, Kurt Defranq, Wim Opbrouck en nog vele andere. De serie zal te zien zijn in het voorjaar van 2022 op Eén.