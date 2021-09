Opnames film Zeevonk op strand Duinbergen

Ook in Oostende zijn er al opnames geweest.

Voor zijn debuut wist de regisseur een mooie cast rondom zich te verzamelen, met Hilde De Baerdemaeker ('Mijn vader is een saucisse'), Sebastien Dewaele ('Eigen kweek', 'Bevergem'), Zouzou Ben Chikha ('De dag', 'De twaalf), Lynn Van Royen ('Beau Séjour', 'De luizenmoeder') en Valentijn Dhaenens ( 'De Helaasheid der Dingen', 'Girl').

Jongeren in hoofdrol

De hoofdrollen zijn weliswaar weggelegd voor enkele jongeren: de 12-jarige Saar Rogiers, Dunia Elaweed (14) en Sverre Rous (16).

Domien Huyghe maakt de film met zijn zus Wendy Huyghe, die het scenario schreef met Jean-Claude Van Rijckeghem. Producent Dries Phlypo van A Private View staat in voor de productie. De opnames zijn gestart op 16 augustus en eindigen begin oktober. De film komt in het najaar van 2022 in de bioscoop.

(c) Saar Rogiers @APRIVATEVIEW

Persoonlijk verhaal

"Broer en zus lieten zich inspireren door een persoonlijke ervaring: net zoals het hoofdpersonage verloren ze hun vader op jonge leeftijd", zegt een woordvoerder van het productiebedrijf A Private View.

"Het verhaal van ZEEVONK draait rond de jonge Lena die in de zomer haar vader verliest als zijn vissersboot vergaat op zee. Er wordt gefluisterd dat het ongeluk met drie slachtoffers haar vaders schuld is maar Lena is ervan overtuigd dat er een mysterieus beest rondwaart in de Noordzee. Een monster dat het schip deed vergaan… Lena gaat tot het uiterste om het bestaan van het monster te bewijzen."

"De titel “Zeevonk” verwijst naar een zeldzaam en magisch natuurfenomeen aan onze kust: algen die op warme zomernachten een felblauw licht kunnen uitstralen."