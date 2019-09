Opnames Beau Sejour volop bezig

In de marinebasis van Zeebrugge zijn er volop opnames bezig van het tweede seizoen van Beau Sejour. De fictiereeks speelt zich af in de badplaats en met onder meer Lize Feryn, Janne De Smet en Sam Louwyck spelen ook heel wat West-Vlaamse acteurs mee.

De tweede reeks heeft hetzelfde opzet als de eerste: het hoofdpersonage onderzoekt zijn eigen dood. Alles speelt zich af in en rond de marinebasis van Zeebrugge. Ex-commandant Maurice, die vertolkt wordt door Gene Bervoets, ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van een zeilboot. Al gelooft hij niet dat hij zelf uit het leven is gestapt. Daarom begint hij zijn eigen dood te onderzoeken.

Janne Desmet uit Zwevegem won onlangs de Ensor voor beste actrice in een tv-serie, voor haar rol in Studio Tarara. Beau Séjour heeft met haar dus een topactrice in huis. Ze vertolkt Mira Declerck. Zij voert het onderzoek naar de dood van Maurice.

Beau Sejour is in het voorjaar van 2021 te zien op Een. De reeks zal ook in Nederland , Frankrijk en Duitsland te zien zijn.