Opmerkelijke kieming van Zeeraket op stranden

Aan de kust zijn de afgelopen weken her en der kiemplantjes van Zeeraket verschenen op het hoogstrand, tussen de vloedlijn en de duin- of dijkvoet.

De vlezige eenjarige plant is uitzonderlijk goed aangepast aan het leven op die onherbergzame plek. "Zeeraket kan zout en wat bedekking met zand verdragen, en heeft genoeg aan wat ondergestoven vloedmerkmateriaal zoals zeewier om te kiemen. De plant heeft vlezige bladen en vormt roze bloemen in het zomerhalfjaar. De zaden verspreiden zich vooral via zeestromingen, en kiemen pas na een koudere periode. Normaal gezien is april de topmaand voor dit kiemingsproces. Maar vaak steken de strandvoorbereidingen en –bezoeken voor en tijdens de paasvakantie een stokje voor," zeggen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Corona

Door de coronacrisis en dus het uitblijven van veel strandactiviteiten kiemden wel honderden tot duizenden jonge Zeeraketjes op een derde van de stranden langs de kust. 10 tot 10.000 keer meer dan anders. Op een ander derde van de strandtrajecten was er geen verschil merkbaar en nog een derde vertoonde een daling. In zo goed als elk van deze laatste gevallen ontbrak de ruimte voor kieming of waren er al ophogingswerken gestart. Of de stranden waren eerder smal en tot in de duinvoet door de voorbije winterstormen genivelleerd.