Opmerkelijk: zoetwaterbron op strand van De Panne

Het is een natuurlijk fenomeen dat al jaren bestaat. Het zoet water komt van onder de hoger gelegen duinen en stroomt naar het lager gelegen strand. De zoetwaterstroming verhindert dat het zout water vanonder het strand landinwaarts stroomt. De zoetwaterbron bestaat al jaren en is alleen te zien bij laag water.

Geen drijfzand

De bron is anderhalve meter breed en een halve meter diep. Het water loopt altijd naar de zee, deze bekende uitdrukking mag je dus letterlijk nemen. Het zand rond de bron is geen drijfzand en is dus niet gevaarlijk.

De aanwezigheid van zoet water onder de duinen is al lang bekend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd water gewonnen in de duinen in Adinkerke door het leger, daarna door de intercommunale drinkwatermaatschappij IWVA .

Voor de IWVA is het behoud van hoge grondwaterstanden onder de duinen een prioriteit.