Voor Johan Kiggen van Veilinghuis New Art in Gits wordt zondag een uitzonderlijke veilingsdag. Na dertig jaar kunst verzamelen en verkopen veilt hij dit weekend voor het eerst twee werken van de 19de eeuwse schilder Vincent Van Gogh.

Vrijdag vertrekken de werken naar de veiling in Gent, maar nu hangen de twee uitzonderlijke Van Goghs nog flink beveiligd in Gits. Bijna 20 jaar zijn ze al bij in onze streek, want Kiggen veilt ze voor een West-Vlaamse familie die ze jarenlang in de woonkamer hangen had.

Het gaat om houtskooltekening op papier van een kruik en een bloemenaquarel.