Opmerkelijk: mondmasker verplicht in helft van recyclagebedrijf

En in die landen gelden andere regels wat de mondmaskerplicht betreft. Terwijl de mondmaskers hier in België afgevallen zijn op de werkvloer is dat nog altijd anders bij onze zuiderburen. Daar moet het mondkapje wel nog aan als je rondloopt binnen.

"De Leie vormde vroeger de natuurlijke grens. Maar die hebben ze achter die geluidsisolerende muur stopgezet en verlegd naar de achterkant," zegt Jasper Torreele van de communicatiedienst bij Galloo. Maar de échte landsgrens is er natuurlijk nog. En die is sinds kort plots weer zichtbaar.

Hanne Debruyne is één van de pechvogels. Haar kantoor staat op Frans grondgebied. "Tien meter verder zit je in België. Daar moet je geen mondmasker aandoen. Hier als we rechtstaan wel, dat is een beetje stom."

Buiten hoeft een mondmasker ook in Frankrijk niet. Maar binnen zitten ze met de gebakken peren, én de maskers. Wellicht nog een tijdje.