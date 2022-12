Opmars Aziatische hoornaars: 300 nesten ontdekt

In heel Vlaanderen was er enorme stijging door de zachte winter. Verdelgers hadden dan ook hun handen vol.

Het verwijderen van nesten is noodzakelijk omdat de diertjes een bedreiging zijn voor onze bijen. Niet alle nesten in onze provincie zijn verdelgd. Dat komt omdat in een deel geen activiteit meer was.

West-Vlaanderen is koploper

In totaal zijn er zo'n 270 vernietigd, vorig jaar waren dat er 86. In heel Vlaanderen zijn er 1.200 nesten onschadelijk gemaakt, in 2021 waren dat er 265.

Onze provincie is koploper doordat de hoornaars vanuit Frankrijk oprukken. Begin deze maand was er nog een heel groot nest vlakbij de cafetaria van Sunparks in Oostduinkerke.

BEKIJK: "Niet zelf verwijderen: Aziatische hoornaars vallen aan" (1/08/2022):