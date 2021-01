Opluchting: Geen Britse variant in scholen Houthulst

Met 100% van de resultaten gekend, is er in de scholen van Houthulst geen enkele besmetting met een Britse variant vastgesteld. Dat bevestigt burgemeester Hindryckx aan onze redactie. Er moeten wel twee klassen in quarantaine. De opluchting overheerst in de gemeente.

De volledige resultaten van de coronatesten die dinsdag zijn afgenomen in alle scholen van Houthulst en deelgemeenten brengen al bij al goed nieuws. Dat is het belangrijkste. Er is bij de geteste leerlingen en leerkrachten geen enkele besmetting met de Britse variant vastgesteld. Toch toont 1,5% van de afgelegde testen wel degelijk een besmetting met het coronavirus aan. Maar het gaat in die positieve gevallen om een milde besmetting. Wat wijst op een niet recente besmetting met Covid 19.

Toch sluiten twee klassen

Toch zijn er twee klassen die dicht gaan. Het gaat om een klas in Heuvelzicht, vlakbij de instelling MPI De Vleugels. Al was die op eigen initiatief al dicht. En verder om het vijfde leerjaar van school Kouterkind in Merkem. Die school ligt net naast het getroffen woonzorgcentrum De Groene Verte. Dat moet omdat er meer dan twee kinderen per klas positief hebben getest op corona.