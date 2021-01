Buitenschoolse activiteiten mogen dus nog, en daar zijn ze bij sportclubs heel blij om. Bij onder meer Excelsior Zedelgem is de opluchting groot vanmiddag op training, want daar hadden ze echt slecht nieuws verwacht. De club telt 16 ploegen en 270 leden.

Keepertrainer John Van Daele van Excelsior Zedelgem is maar al te blij dat de kinderen nog trainingen mogen volgen, want kinderen hebben er echt nood aan, zegt hij. Het positieve nieuws had hij niet verwacht: "Matchen spelen mag niet, maar trainen dus wel, zij het in kleinere groepen van maximaal 10 personen", weet hij.

Trainen moet dus voortaan in kleinere bubbels, maar dat is volgens de trainers, op wat puzzelwerk na, niet echt een groot probleem.