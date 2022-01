Oplossing voor leerlingen Sint-Andreasinstituut Brugge

Goed nieuws

Nu is er dus goed nieuws. De leerlingen kunnen na de zomervakantie tijdelijk terecht in mobiele klasunits op een terrein in de Abdijbekestraat. "We krijgen daar een terrein van ongeveer 8000 m² ter beschikking." De schoolt gaat daarvoor een samenwerking aan met vzw Bermhertigheid Jesu, de overkoepelende vzw van onder meer het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw.

Het bestuur van de vzw Bermhertigheid Jesu benadrukt dat ze de beslissing tot het ondersteunen van het Sint-Andreasinstituut vanuit hun eigen DNA en hun bezorgdheid voor kwaliteitsvol onderwijs met de volle overtuiging en in unanimiteit hebben genomen.

In juni zullen ze de mobiele units plaatsen, om tegen juli de school te verhuizen naar de nieuwe, tijdelijke campus.

Toegankelijkheid

"Bij de keuze is rekening gehouden met de vlotte en veilige toegankelijkheid van de site." De Abdijbekestraat ligt te voet op 500 meter van de achterkant van het station. "Fietsers kunnen via de doorgang tussen de Stationslaan en de Passantenbrug en via het domein van het Psychiatrisch Ziekenhuis veilig de Barrièrestraat en vervolgens Abdijbekestraat bereiken." Er is ook een bushalte vlak voor de deur.

Na 163 jaar op de Garenmarkt organiseert de school op 14 mei 2022 een afscheidsfeest voor alle (oud-)leerlingen en hun ouders, de (oud-)leerkrachten, buren en iedereen die nog een laatste keer het schooldomein wil komen bezoeken.

