Oplossing in de maak voor knarsende kusttram Knokke-Heist

Bewoners van de stationsbuurt krijgen pijn aan de oren, telkens de tram de bocht neemt. Dat gebeurt vooral bij mooi weer wanneer de tramsporen droog zijn. Het lawaai van knarsende tramsporen, ijzer op ijzer, gaat door merg en been en haalt de omwondenden soms uit hun slaap. Maar er is een oplossing in de maak.

Smeerinstallatie

"Een tram heeft een starre as en in de bocht gaat dat dus een geknars veroorzaken", zegt Bart De Bock van SKF Lubrication Systems dat door De Lijn is aangesteld om het euvel op te lossen. "Wij gaan de sporen doorboren en daar een speciale pasta op brengen". Voor de buurt is het nog even de vingers in de oren stoppen. Volgende week dinsdag wordt de smeerinstallatie geplaatst. Tegen vrijdag is de klus geklaard.

Het is lang niet de eerste keer dat buurtbewoners klagen over het geknars van de kusttram op de sporen. Dat was enkele jaren geleden ook al het geval in Oostende.