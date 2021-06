Oplichters op pad met 'filmgeld' in Kortrijk

Gisteravond werden in de Burgemeester Reynaertstraat twee jongeren aangesproken door een andere jongeman die vroeg om een biljet van 50 euro te wisselen in kleinere coupures. De slachtoffers gingen hierop in en hadden pas later door dat ze waren opgelicht en dus met een vals briefje achterbleven. Dezelfde oplichtingstruc werd ook geprobeerd in een winkel in de Waterpoort in Kortrijk. Een tweede verdachte kocht enkele blikjes frisdrank en betaalde met een vals briefje van 50 euro. Maar de uitbater zag dat het om een vals bankbiljet ging en verwittigde de politie. De verdachte beweerde dat hij niet wist dat het om een vals briefje van 50 euro ging. De politiezone Vlas voert momenteel verder onderzoek.

MovieMoney

Op de valse bankbiljetten, die online kunnen aangekocht worden staat te lezen: “This is not legal. It is to be used for motion props.” Op de plaats waar normaal gezien de handtekening van de gouverneur van de Europese Centrale Bank staat, staat op het vals biljet “MovieMoney”. Het vals biljet vertoont ook geen reliëf en het reflectie-hologram beweegt niet.