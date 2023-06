Oplichters die zich voordoen als 'bankier aan huis' gevat

De PZ Tielt, de wijkdienst Lichtervelde konden, in samenwerking met PZ Vlaamse Ardennen en de wegpolitie Belgian Federal Police, de verdachten van de 'bank aan huis' oplichting onderscheppen. De verdachten hadden zich schuldig gemaakt aan verschillende feiten in Lichtervelde, maar ondertussen ook in Oudenaarde. De drie meerderjarige verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter, de minderjarige verschijnt voor de jeugdrechter.

Oplichters deden zich voor als medewerkers van een bank

Oplichters doen zich voor als een medewerker van je bank en bellen je op om je bijvoorbeeld te waarschuwen voor verdachte transacties die zouden uitgevoerd zijn met jouw bankkaart. Tijdens het gesprek stellen ze voor om bij je thuis te komen en samen het probleem op te lossen. Kort nadien komt een valse bankmedewerker aan huis en vraagt naar je betaalkaarten, persoonlijke codes e.d., waarna ze alles in handen hebben om al je rekeningen te plunderen.



Denk eraan: bankmedewerkers zullen nooit naar jouw persoonlijke codes vragen. Ze komen ook nooit aan huis om betaalkaarten door te knippen, op te halen of om bepaalde betaalproblemen op te lossen.