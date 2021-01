Oplichter wil geld maken, sprookje is uit

De onderzoeksrechter in Veurne heeft een man uit Kameroen aangehouden op verdenking van oplichting en poging daartoe in De Panne.

De man, die geboren is in 1981, zou tussen mei en september vorig jaar diverse contacten hebben gehad met zijn slachtoffer, die zijn

handelszaak te koop had aangeboden via een immosite. De verdachte vertoonde interesse, zo werden de eerste contacten gelegd.

Tijdens de onderhandelingen over de overname stelde hij voor om via een speciaal procedé geld te maken door een manipulatie van blanco geldbiljetten met chemicaliën. Het slachtoffer betaalde een kleine 100.000 euro cash en stelde vast dat het procedé niet werkte. Hij werd later nog gecontacteerd met het voorstel om een nieuwe betere methode toe te passen, mits betaling uiteraard.

De verdachte man bood zich gisteren aan bij zijn potentieel slachtoffer. Hij werd prompt aangehouden.