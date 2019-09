Oplichter van wielerploegen naar strafrechter

De Brugse raadkamer heeft een vijftiger uit Knokke-Heist naar de correctionele rechtbank verwezen op verdenking van oplichting in het wielermilieu. Serge G. wierp zich op als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, maar kwam nooit met geld over de brug.

De toekomst van de wielerploeg rond olympisch kampioen Greg Van Avermaet hing in 2018 lange tijd aan een zijden draadje. Manager Jim Ochowicz zocht een nieuwe hoofdsponsor voor BMC Racing Team, na het overlijden van sterke man Andy Rihs. In die periode werkte ook de Zwitserse Luxemburger Marc Biver aan een nieuwe wielerploeg. De voormalig manager van Astana werd in het voorjaar van 2018 via mail benaderd door een potentiële geldschieter uit Knokke.

Serge G. zou verspreid over negen seizoenen bereid geweest zijn om 225 miljoen euro in de nieuwe ploeg te pompen. In de media was indertijd zelfs sprake van 320 miljoen euro. De ruggengraat van het team van Biver zou dan gevormd worden door toenmalige BMC-renners zoals Greg Van Avermaet, Dylan Teuns en Stefan Küng. Eind juni 2018 geloofde Biver nog in het project, maar in die periode werd snel duidelijk dat Serge G. een fantast bleek te zijn.

Op meerdere afspraken, onder andere in Nice, kwam de vermeende geldschieter gewoon niet opdagen. Hij legde ook nooit een bankgarantie voor. Biver en zijn advocaten legden uiteindelijk bij de Brugse onderzoeksrechter klacht neer wegens oplichting. Naar aanleiding van die klacht werd de verdachte op 18 april aangehouden door de onderzoeksrechter. Na zijn arrestatie bleek ook Israel Cycling Academy het slachtoffer te zijn geworden van de man.

Serge G. beweerde 22 miljoen dollar uit een erfenis in het Israëlische pro-continentale wielerteam te pompen, maar ook daar kwam dus niets van in huis. G. had van het team wel al een fiets gekregen. G. zou naar eigen zeggen worstelen met psychische problemen, maar volgens de gerechtspsychiater is hij wel degelijk toerekeningsvatbaar. Het dossier werd dinsdagochtend naar de correctionele rechtbank verwezen. Het proces zal wellicht eind september van start gaan. De raadkamer oordeelde dat de verdachte minstens tot aan zijn proces in de gevangenis moet blijven.