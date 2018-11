Oplichter tekent verzet aan tegen vijf jaar cel

Irfan O. benaderde kwetsbare vrouwen via datingsites en bestal hen op allerhande manieren, maar bleef jarenlang voortvluchtig.

Sinds het voorjaar van 2013 richt de beklaagde zich via Facebook en datingsites op kwetsbare of eenzame vrouwen. Onder de schuilnaam 'Jonas Bruine' probeert hij telkens hun vertrouwen te winnen. Na verloop van tijd koopt hij met hun bankkaart dure spullen. O. ging ook aan de haal met geld en juwelen van zijn slachtoffers. De wagen van een 34-jarige vrouw uit Ieper verkocht hij doodleuk door.

In totaal moest O. zich verantwoorden voor feiten op tien slachtoffers, onder wie ook een 69-jarige vrouw en een verstandelijk beperkte jongeman. Telkens maakte hij enkele duizenden euro's buit. De beklaagde werd in maart 2017 al tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld voor identieke feiten op 25 slachtoffers.

Op 9 oktober veroordeelde de Brugse correctionele rechtbank O. bij verstek tot nog eens vijf jaar effectieve celstraf. Een maand later liep de man bij een routinecontrole in Oostende tegen de lamp. Vanuit de gevangenis van Brugge tekende hij verzet aan tegen zijn veroordeling. "Ik heb in de gazet gelezen dat ze me zochten en was daarom teruggekomen uit het buitenland", vertelde hij dinsdagochtend op de zitting.

Het nieuwe proces tegen Irfan O. werd uitgesteld naar de zitting van 11 december. De beklaagde wil immers eerst een advocaat raadplegen.

