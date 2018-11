Via een list op het sociale netwerk Facebook wil een oplichter het wachtwoord, e-mailadres en telefoonnummer van slachtoffers in handen krijgen.

Een post over een zogenaamd verkeersongeval in Tielt moet de potentiële slachtoffers in de val lokken. Als ze meer foto’s willen bekijken moeten ze op een link klikken die hen naar een andere pagina brengt. Daar wordt vervolgens om hun persoonlijke gegevens gevraagd.

De pagina die om de gegevens vraagt (screenshot hieronder) ziet eruit als een onderdeel van Facebook maar is het niet. Wie deze post tegenkomt op Facebook klikt dus best niet door op de link.