Opleidingscentra willen meer inzetten op technische beroepen

KMO's hebben veel vacatures voor technische profielen. De opleidingscentra willen nog meer mensen overhalen om de stap te zetten.

Marie Van Looveren, Algemeen Directeur Syntra West: "Momenteel hebben wij zo'n 140 cursisten die in industriële elektriciteit en onderhoudsmechanica een opleiding aan het volgen zijn. Dat is een toename van 40 procent in vergelijking met vorig jaar. En we zijn daar uiteraard heel blij mee omdat onze West-Vlaamse KMO's en bedrijven die competenties heel hard nodig hebben om te kunnen blijven groeien. We blijven ook inzetten op specifieke technologieën om ervoor te zorgen dat we ook kunnen bijdragen tot de groei van de bedrijven".