Zonder die opleiding dreigt de stielkennis verloren te gaan. “Het is uiteindelijk ons Vlaams erfgoed, heel belangrijk om dat te behartigen en in ere te houden, natuurlijk. Het is een prachtig staaltje techniek dat we hier leren”, vertelt deelneemster Annelore Orije. In West-Vlaanderen worden steeds meer molens worden gerestaureerd en die moeten ook weer graan kunnen malen.