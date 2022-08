De opleiding tot vrachtwagenchauffeur aan het VTI in Zeebrugge is steeds populairder.

In september starten 75 leerlingen, en daarmee zijn alle plaatsen volzet. ’t Zijn er tien meer dan vorig jaar. De school heeft daar ook extra in geïnvesteerd. Opvallend: 1 op 5 is een meisje, terwijl er een paar jaar geleden maar 1 meisje was in heel de opleiding. Volgens het VTI heeft dat voor een deel te maken met het televisieprogramma Lady Truckers.