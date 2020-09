Opleiding tot visser zit in de lift

Het Maritiem Instituut Mercator in Oostende telt dit jaar twee keer zoveel leerlingen in de afdeling visserij dan vorig schooljaar.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het zijn er nu 34. Twintig jaar geleden waren er dat nog maar twee. Volgens de schooldirectie kan dat een gevolg zijn van het coronavirus en kiezen jongeren voor een job met een toekomst, zeker er nu veel jobs verloren gaan. Anderzijds speelt ook de vernieuwing van onze visserijvloot mee.

In de school volgen honderd leerlingen middelbaar onder meer in de richtingen matroos, dek en motoren of maritieme wetenschappen. Er is ook deeltijds onderwijs waarbij leerlingen afgewisseld enkele weken op zee zitten en op de schoolbanken. De school wil volgend jaar starten met een derde graad.