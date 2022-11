Opleiding tot visfileerder in vismijn: een knelpuntberoep

In de vismijn van Nieuwpoort kan je een opleiding volgen tot visfileerder, een knelpuntberoep. De opleiding is nieuw, de enige erkende van het land ook én duur.

De cursus kost het volwassenenonderwijs meer dan 3000 euro per cursist. Want vis is duur, en er gaat er veel verloren, zeker in het begin.

De opleiding tot visfileerder duurt een maand, met nog een week stage. De 7 cursisten nu zijn al zo goed als zeker van een vaste job straks. Want visfileerder is een knelpuntberoep, een ambacht dat verdwijnt ook. Dit jaar zijn er 50 vacatures. Het is een nieuwe opleiding, de enige erkende van het land nadat de vorige in Oostende werd stopgezet. Ze wordt georganiseerd door een centrum voor volwassenenonderwijs.

De VDAB betaalt het inschrijvingsgeld terug voor werkzoekenden. De opleiding nu is nog een proefproject. De bedoeling is dat die vanaf februari vast in het aanbod komt.