Opleiding rond gevaren mestgassen is succes

De infocampagne over de gevaren van mestgassen is een succes. De Boerenbond en de provincie startten twee jaar geleden met een sensibiliseringsactie en een praktische opleiding.

Het project slaat aan want tot nu toe volgden 150 landbouwers de opleiding in het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings-en Ambulancediensten in Zedelgem.

Het probleem van mestgassen is vooral een probleem van de veehouderij. De geproduceerde mest wordt opgeslagen en in die ruimte verzamelen er zich gevaarlijk gassen. Die gassen komen vrij bij het openen en betreden van die opslag. En dat kan fatale gevolgen hebben.