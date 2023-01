Opleiding Hotelonthaal gestart in Brugge, cursisten zeker van werk

In Brugge is een opleiding gestart voor volwassenen, voor hotelonthaalmedewerker. Dat is een knelpuntberoep, zeker na de coronaperiode. Hoteliers vinden steeds moeilijker geschikte medewerkers.

De opleiding loopt bij het Volwassenenonderwijs MIRAS, en duurt twee weken. Nancy Suvée, CVO Miras Hotel en toerisme Brugge: "Vroeger spraken we van hotelreceptionist, maar omdat we in het werkveld horen dat de noden veel breder zijn dan enkel gastenontvangst, spreken we nu van hotelonthaal. Ook het onthaal aan een bar bijvoorbeeld of aan het ontbijt."

De opleiding en stages lopen 10 weken en midden mei kunnen de cursisten vlot aan de slag. "We zijn ervan overtuigd. We zullen ze ook begeleiden in ons netwerk en we kunnen hen verzekeren dat er een job is voor hen na die 10 weken."

Tegen dan komt volop het lentetoerisme op gang en zullen nog meer mensen nodig zijn in de hotelsector.