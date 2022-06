Opleiding Defensie en Veiligheid is groot succes

De nieuwe opleiding Defensie en Veiligheid in middelbare scholen is een groot succes. Dat merken ze in het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout, waar leerlingen er net het eerste schooljaar hebben opzitten.

Ze gaan de richting daar ook uitbreiden naar drie klassen. Maar dan nog is er een wachtlijst. Defensie en Veiligheid kan je in 16 scholen in Vlaanderen volgen, in het 5de en 6de middelbaar. In West-Vlaanderen biedt ook MSKA in Roeselare de opleiding aan.

Dieter Caluwier, Defensie en Veiligheid SIVI Torhout: "Wij denken dat er een drietal redenen zijn. Ten eerste is er, al dan niet gevoed door corona waarbij de maatschappij overhoop lag, de nood aan structuur en discipline. Een tweede reden kan de populariteit zijn van bepaalde tv-programma's rond veiligheidsberoepen. En de belangrijkste reden is misschien wel dat het een unieke richting is."

In deze opleiding is een goeie basisconditie erg belangrijk. Inigo Verhaeghen, leerling: "Wij hebben twee uur extra L.O., fysieke paraatheid heet dat. Daarin werken we aan onze conditie. We hebben ook al brandweertesten moeten doen."

De opleiding bereidt de jongeren goed voor op de selectieproeven en op een militaire basisopleiding. Maar het is ook een goeie voorbereiding om later cipier, politieagent, brandweerman of bewakingsagent te worden.