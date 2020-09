Oplaadbare LED-lamp veroorzaakt brand in Veurne

Het heeft gisteravond gebrand in de school voor Wetenschap en Techniek langs de Ieperse Steenweg in Veurne. De school staat in de streek bekend als het VTI.

Er was plots grote rookontwikkeling. De brandweer dacht eerst dat een auto in de praktijkafdeling in brand stond. Maar de oorzaak bleek uiteindelijk een oplaadbare LED-lamp. Door de hitte sprong een ruit stuk en is een muur zwart geblakerd. Er ontstond een rookontwikkeling waardoor de brandweer moest ventileren. Er was niemand in het atelier aanwezig toen de brand ontstond. Vanuit een naastliggend lokaal, waar er een fitness sessie bezig was, werd alarm geslagen toen er rook opgemerkt werd die uit het gebouw kwam. (Lees verder onder de video)