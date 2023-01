Opgevangen zeehondenpup tijdelijk in quarantaine door vogelgriep

In Sea Life Blankenberge is de eerste zeehondenpup van 2023 opgevangen. Door de heersende vogelgriep, komt daar ook meer bij kijken dan voorheen.

Donderdag kreeg het Rescue Team van Sea Life Blankenberge voor het eerst dit jaar een oproep voor een zeehondje op het strand van Wenduine. De grijze zeehonden pup was erg verzwakt en verwond aan de achterste zwemvliezen.

Tijdelijk quarantainecentrum

Door de huidige pandemische situatie is het nodig dat elke zeehond of pup die opgevangen word, eerst getest moet worden op AI Influenza, beter bekend als de ‘vogelgriep’, voor hij naar het zeehondenopvangcentrum kan gebracht worden. Daarom heeft Sea Life Blankenberge een tijdelijk quarantaine centrum opgestart op het strand te Blankenberge.Na een negatieve PCR test, kon de pup naar het zeehondenopvangcentrum gebracht worden.

Het gaat om een grijze, mannelijke zeehond van ongeveer 12 kilogram. De pup was uitgeput en heeft een wonde aan de achterste zwemvliezen. Het dier had daarnaast ook te kampen met koorts. De dierenarts is langs geweest om de nodige testen te doen alsook de eerste zorgen toe te dienen.



Wat te doen bij het opmerken van een zeehond op het strand?



1. Houd minstens 30m afstand en probeer het dier niet aan te raken.

2. Kijk of het dier verwond is. Zie je wondjes? Bel onze SOS Zeehondenlijn op 0477/345 890 of bel 112 naar de brandweer.

3. Ligt het dier in de vorm van een banaan, lekker opgekruld? Dan is het vast aan het uitrusten. Dit kan wel 3 uur duren, indien het geen stress ervaart van omstaanders.

4. Ligt het dier helemaal plat? Bel het zeehondenopvangcentrum (0477 34 58 90) of de brandweer