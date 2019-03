Opgepast: overstekende padden!

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtstapel of ingegraven in een ondergrondse holte. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op weg naar een voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht ‘op weg naar nieuw leven’ in een platte dood.

225.271 amfibieën gered

Vorig jaar organiseerde Natuurpunt 275 overzetacties in 134 Vlaamse steden en gemeenten. Daardoor konden 225.271 amfibieën levend de weg oversteken, een record. De eerste amfibieën laten zich meestal al half februari zien, maar de grote piek komt er doorgaans in de eerste of tweede week van maart. Dit jaar zagen we de eerste trekkende voorhoede tussen 6 en 9 februari. Daarna daalde het kwik de meeste nachten tot onder het vriespunt: te koud voor trekkende kikkers, padden en salamanders.

De amfibieën komen uit hun schuilplaatsen wanneer het begint te schemeren (19u-19u30) en hun trek stopt dan rond middernacht. Soms gebeurt dit met duizenden tegelijkertijd. Daarom vraagt Natuurpunt aan automobilisten om hun snelheid te minderen tot 30km/u waar verkeersborden waarschuwen voor de amfibieëntrek. Zo is het gemakkelijker om de dieren op te merken en te ontwijken.

Aanzuigeffect

Als je sneller rijdt is er bovendien het aanzuigeffect: door de luchtverplaatsing van het voorbijrazende verkeer worden de dieren tegen de onderkant van de auto gezogen, waarna ze op de weg belanden en alsnog plat gereden worden. Dat leidde vorig jaar tot 10.943 verkeersslachtoffers. Al ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger omdat niet elk dier geregistreerd werd. Als je doodgereden amfibieën ziet op een locatie waar nog geen actie is, dan kan je die melden op www.dierenonderdewielen.be.