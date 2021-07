Opgepakte Fransman weer op vrije voeten na achtervolging

Een 37-jarige man uit Roubaix die vorige week na een kilometerslange achtervolging in Zonnebeke werd gevat, is weer op vrije voeten, schrijft Het Laatste Nieuws.

De man was met zijn auto gevlucht nadat hij in Rijsel opzettelijk een agent aanreed die tussenbeide was gekomen bij een vechtpartij. Op zijn vluchtweg viel hij zonder brandstof in de Zonnebeekse Beselarestraat en toen werd hij door Franse en Belgische agenten ingerekend.

Omdat hij in ons land geen strafbare feiten had gepleegd was het aan het Franse gerecht om te beslissen wat er verder met hem moest gebeuren. Maar die vorderde geen onderzoeksrechter en vroeg niet om zijn uitlevering. Hij werd dan maar vrijgelaten, maar zijn auto is hij kwijt.

Lees ook: