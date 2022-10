"Opgelucht maar wij zijn gestraft voor het leven": Familie verongelukte Kato reageert op vonnis

De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeval in Zwevegem, waarbij Kato - een meisje van twaalf - overleed, is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. De trucker krijgt van de politierechter in Kortrijk ook een rijverbod van één jaar, waarvan de helft effectief.

De familie is opgelucht, want zelf had hij de vrijspraak gevraagd. De man kan wel nog altijd beroep aantekenen.

"Ik vind het goed dat hij een straf gekregen heeft en dat de rechter de schuld niet bij Kato legt. Daar zou ik het echt moeilijk mee gehad hebben. Ik vind het goed dat hij is gestraft, want bij die vraag om de vrijspraak dacht ik toch van: besef je niet dat je iets fouts gedaan hebt?", zegt Jana Vandenbogaerde, zus van Kato.

"Trucker moest achter kinderen blijven"

De trucker is dus volgens de rechter verantwoordelijk voor de dood van Kato. Naast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden krijgt hij een boete van 4000 euro en een rijverbod. Het meisje en haar vriendin fietsten naar school toen ze in de Bekaerstraat in Zwevegem aan een wegversmalling kwamen. De trucker was hen aan het inhalen. De fiets van Kato haakte in die van haar vriendin, ze viel en belandde onder de vrachtwagen.

Bram Van den Bunder, advocaat van de ouders van Kato: "De rechtbank zegt hier heel duidelijk: je had de twee kinderen gezien, je had er moeten achter blijven. Zelfs al kon hij een bepaalde afstand bewaren en al heeft hij ze niet zelf aangereden, toch heeft hij een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij moest veilige omstandigheden creëren in een schoolomgeving met zo'n jonge kinderen zodat zoiets vermeden kon worden."

"Gestraft voor het leven"

"Toen ik telefoon kreeg van de advocaat klopte mijn hart in mijn keel, maar toen ik dan het vonnis hoorde was ik wel opgelucht", vertelt mama van Kato Wendy Demeestere. "Langs de andere kant denk je dan ook: wij zijn wel gestraft voor het leven."

Het gemis en de pijn bij de ouders, zus, familie en vrienden blijft. "Ze was uit haar kinderfase aan het geraken en daardoor trokken we meer met elkaar op. We begonnen dezelfde interesses te krijgen. Dat mis ik nu wel. Ze zocht ook altijd de vreugde op, dat was Kato", vertelt zus Jana.

Toch draagt de familie het verlies heel waardig, een zware straf voor de trucker hoefde bovendien niet.

"We hebben hem nooit gesproken, maar ik vind het wel jammer dat hij nooit z'n excuses heeft aangeboden. Hij kon dat anoniem doen of via de advocaten, maar hij heeft dus nooit eens een eenvoudige 'sorry' gezegd", zegt mama Wendy.

