Opgelet voor oplichting via valse Card Stop

In de maand september werden bij de politiezone Vlas meerdere aangiftes gedaan door mensen die het slachtoffer werden van oplichting via sms en internet.

Op maandagavond 21 september 2020 bijvoorbeeld kreeg slachtoffer D.J. uit Kortrijk een sms, zogezegd van Card Stop. In het bericht stond dat zijn bankkaart geblokkeerd was. Hij kon zijn kaart deblokkeren via de link die was meegestuurd in het bericht. De link betrof: cardstop.portaal.int.

Het slachtoffer klikte op de link en kwam op een valse Card Stop internetpagina. Deze webpagina zag er geloofwaardig uit waardoor slachtoffer geen argwaan had. Hij moest zijn rekeningnummer en pincode ingeven en deed dit ook. Kort daarna stelde het slachtoffer vast dat er een paar honderd euro van zijn rekening was verdwenen.

Op donderdag 24 september 2020 was er opnieuw zo’n feit. Het slachtoffer werd opgelicht voor een bedrag van 1.200 euro. Card Stop stuurt nooit een verzoek om informatie of om je kaart te blokkeren via SMS. Als je een bericht van Card Stop op je mobiele telefoon ontvangt waarin je wordt gevraagd je kaart te blokkeren, gaat het over een frauduleuze poging tot smishing.

Smishing, of SMS phishing (van het Engelse woord ‘fishing’: vissen), gebeurt wanneer je een bericht ontvangt op je mobiele telefoon (SMS of andere) waarin kwaadwillige mensen proberen te 'vissen' naar persoonlijke informatie. Deze mensen doen zich voor als Card Stop, een bank, of kredietkaartuitgever en vragen meestal om persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, kaartnummer, pincode, etc. De slachtoffers zijn niet altijd bejaarden of mensen die niet zo goed vertrouwd zijn met het internet(bankieren). Ook mensen die dagelijks online zijn en via internet bankverrichtingen doen, werden al opgelicht. M.a.w. het kan elk van ons overkomen wanneer we even onoplettend of afgeleid zijn.