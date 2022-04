Opgelet: valse enquêteur op pad in Wingene

In Wingene is een valse enquêteur op stap. De persoon in kwestie neemt valselijk een bevraging af in naam van de gemeente.

"We kregen via enkele inwoners een melding binnen van minstens één enquêteur die zich valselijk uitgeeft om, in naam van de gemeente, een bevraging uit te voeren", klinkt het bij de gemeente Wingene. Het bestuur verzekert dat er momenteel geen werknemers bezig zijn met een bevraging.

"Vraag naar bewijs"

Ook een valse deur-aan-deur verkoop van het Rode Kruis is aan de gang in de gemeente."Ook in dit geval gaat het om valse verkopers die in naam van de hulporganisatie een bijdrage vragen."

De politie is op de hoogte gebracht. Wie iemand aan de deur heeft en twijfelt over de echtheid, kan vragen naar een legitimatiebewijs.