De algemene verlaging naar 90 per uur op de ring kwam er op vraag van de stad Kortrijk. Het is veiliger, en er is ook minder luchtvervuiling. Maar voor bestuurders is het aanpassen: op sommige stukken mocht je tot voor kort 120 per uur. Even wennen dus, maar vanaf hou je je dus best aan de limiet, want deze week zijn de eerste controles.