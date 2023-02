Opgelet in het verkeer: kans op gladde wegen

Het KMI heeft code geel afgekondigd in onze provincie, uitgenomen aan de kust. Van middernacht tot 11 uur vrijdagmorgen is er kans op gladde wegen.

"Vannacht en vrijdagochtend verwachten we vooral over het westen en het noordwesten van het land kans op lokale aanvriezende mistbanken of rijmplekken en dus mogelijke gladheid op de wegen", zegt het KMI.

Overal in de provincie West-Vlaanderen geldt dan code geel, uitgezonderd aan de kust.